Un senador del PP usa la IA para desinformar: comparte una imagen antigua de Sánchez para atacarle sobre los incendios

El delegado del gobierno de Murcia y senador del Partido Popular, Francisco Martin Bernabé Pérez, ha publicado este viernes una fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una playa de Lanzarote (Canarias) para criticar su ausencia en los incendios que están arrasando el país. El problema es que, en realidad, esta imagen no es de este verano, sino de hace varios años atrás. Este senador del Partido Popular (PP) ha sido polémico en varias ocasiones por sus actuaciones en el Senado, pero en este instante, ha tratado de criticar.