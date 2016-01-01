edición general
Un senador del PP usa la IA para desinformar: comparte una imagen antigua de Sánchez para atacarle sobre los incendios

El delegado del gobierno de Murcia y senador del Partido Popular, Francisco Martin Bernabé Pérez, ha publicado este viernes una fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una playa de Lanzarote (Canarias) para criticar su ausencia en los incendios que están arrasando el país. El problema es que, en realidad, esta imagen no es de este verano, sino de hace varios años atrás. Este senador del Partido Popular (PP) ha sido polémico en varias ocasiones por sus actuaciones en el Senado, pero en este instante, ha tratado de criticar.

#2 Leon_Bocanegra
Está gentuza no tiene límites. Su miseria moral es inmensa.
Hay que ser miserable para votar a semejante pandilla de hijos de perra.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Ese senador muy polémico es conocido en Murcia como Paco el Uvas, que nivel tienen en el PP y sus senadores. La foto que presenta es del 2016. xD
#3 Suleiman
Un aprendiz de Trump.
