Semanas de discusiones sobre la forma de la mesa donde negociar el fin de la Guerra de Vietnam

Los Acuerdos de Paz de París fueron oficialmente el fin de la Guerra de Vietnam. Fueron firmados el 27 de enero de 1973, pero las conversaciones habían comenzado años antes. Tanto es así que en 1965 el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, dijo que estaban listos para sentarse a negociar. La guerra duró una década más, como veremos. Hubo semanas de discusiones tan solo sobre la forma de la mesa donde negociar el fin de la Guerra de Vietnam, antes de comenzar esas reuniones.