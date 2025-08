Sem, Cam y Jafet

Me han acusado de antisemitismo por apuntar con el dedo al Goliat que ahora va de judío para poder hacer el filisteo masacrando a palestinos gazatíes como quien mata moscas a cañonazos. La etiqueta de antisemita la ponen hoy un Netanyahu matón o un Trump mamón y la endilgan a tocristo que no esté con su dios, que no es otro que el Dinero revestido de Yahvé y reinando sobre tierras ocupadas, su majestad becerra y pintada de oro, divinidad que calza bota de hierro y alza un cayado-moisés convertido en espada...