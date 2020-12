Las seis Comunidades Autónomas que piden justificante para las visitas a familiares y allegados

Aunque las medidas varían de una comunidad a otra, como norma general, las comunidades que aún no lo estuvieran —como la Comunidad de Madrid— se cerrarán perimetralmente desde hoy, 23 de diciembre, hasta el 6 de enero, excepto para las visitas a familiares y allegados. Pero hay excepciones, y no en toda España rigen las mismas normas en cuanto a las condiciones de reunión, de toque de queda, de movilidad y de posibilidad de visitar o no a allegados.