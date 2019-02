Seis de cada diez asalariados en Marruecos no tienen contrato de trabajo

El 59,4% de los asalariados del sector privado en Marruecos no disponen de un contrato que formaliza su relación con el empleador, según un informe sobre la situación del mercado de trabajo del organismo estadístico Alto Comisariado del Plan (HCP).De los que sí cuentan con contrato, un 7,1 % de los empleados tiene un contrato verbal.HCP calificó el mercado de trabajo marroquí de "poco organizado" y "débilmente protegido", uno de cada 4 activos ocupados no tienen cobertura médica, y uno de cada 5 no dispone de un sistema de jubilación.