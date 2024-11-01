edición general
La Seguridad Social da marcha atrás en el recorte "de golpe" a las pensiones máximas por jubilación anticipada

El Ministerio de la Seguridad Social va a corregir un criterio en vigor desde el 1 de enero por el que ha dejado de aplicar las penalizaciones progresivas por jubilación anticipada a las personas con pensión máxima que pactó en la reforma de pensiones de 2021. Desde comienzo de año, el organismo aplica “de golpe” los recortes previstos para 2033, denuncia Juan, un trabajador afectado, a punto de jubilarse de manera anticipada. Tras las quejas de los sindicatos CCOO y UGT, el departamento de Elma Saiz va a rectificar y volver a aplicar el...

Jaime131
Viendo quién manda la noticia, esto ha debido conseguirse gracias a Podemos.
