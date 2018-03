Un segundo referéndum sobre el Brexit favorecería la permanencia en la UE

El estudio, difundido por el grupo de investigación The UK in a Changing Europe (El Reino Unido en una Europa cambiante), recalcó que la mayoría de los votantes no ha cambiado de opinión con respecto a su voto, pero que la opinión general ante el Brexit es mucho más pesimista. Pero el investigador señaló que la ventaja del voto a favor de la permanencia en la Unión Europea se explica en la opinión de aquellas personas que no votaron en el primer referéndum el 23 de junio de 2016.