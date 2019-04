Una segunda mujer acusa a Joe Biden de tocarla sin su permiso

Una segunda mujer dijo en una entrevista con un periódico de Connecticut que el exvicepresidente Joe Biden la tocó de manera inapropiada. Amy Lappos le dijo al Hartford Courant el lunes que Biden la sujetó para que frotaran sus narices en un evento para recaudar fondos en 2009 en Greenwich, Connecticut. Biden era vicepresidente en ese momento. “No fue sexual, pero él me agarró por la cabeza”, dijo Lappos, quien era entonces ayudante del representante de EE.UU. Jim Himes, a The Courant. “Puso su mano alrededor de mi cuello y me jaló para frota