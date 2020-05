Segunda condena para Kote Cabezudo, esta vez por aportar documentos falsos

Esta segunda condena, que aún no es firme, se une a otra anterior, ya definitiva, en la que a Cabezudo le fueron impuestos dos años y tres meses de cárcel por tratar de «intimidar» a una testigo colgando en una red social una fotografía suya desnuda. No obstante, la misma resolución lo absuelve de haber falsificado ambos documentos al entender que, aunque realmente los alteró, este delito ha prescrito, en la misma línea marcada por la Fiscalía y en contra del criterio de la acusación particular, ejercida por el letrado Mario Díez.