Según un sondeo del Times, May perdería 20 asientos y la mayoría absoluta en las elecciones del próximo 8 de junio

Sorprendentemente, el objetivo de Theresa May al convocar las elecciones del próximo 8 de junio podría no solo no cumplirse, sino volverse en su contra. La primera ministra de Reino Unido pretende ampliar la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento, pero podría acabar perdiéndola, según el último sondeo publicado por The Times. Los conservadores de May obtendrían 310 asientos en el Parlamento, por los 330 con los que contaban hasta ahora. Esto supondría la pérdida de 20 asientos y, por tanto, de la mayoría absoluta, que está fijada en 326.