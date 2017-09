Según el presidente francés Macron, la época de la soberanía popular ha quedado atrás

Ante la cúpula de la diplomacia francesa, el presidente Emmanuel Macron expuso una concepción del mundo. Según Macron, ya no existe la soberanía popular, ni en Francia, ni en Europa, así que no hay democracias nacionales ni democracia supranacional. Al describir a los embajadores su trabajo, les informó que ya no defenderán los valores de su país sino que buscarán oportunidades de actuar en nombre del Leviatán europeo. Al abordar los detalles de varios conflictos, lo que describió fue un programa de colonización económica del Levante y África.