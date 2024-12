Según Gan Pompols, el militar retirado y el fichaje de Mazón para la reconstrucción de Valencia. Esta frase es infame. A esas personas les conocían sus vecinos/as, tenían hijos o hijas, amigos, gente que les quería. Lo que no tenían era un gobierno autonómico que les avisara a tiempo. Eso fue lo que les mató. No menciona que su plan es seguir construyendo en zonas inundables. Total si hay una riada los muertos los pobres que no conoce nadie.