Seguimos sin invertir lo suficiente en prevención de incendios

En entornos mediterráneos o atlánticos, el fuego puede parecer una fenómeno inexorable, pero parte de sus catastróficas consecuencias pueden evitarse con una gestión adecuada de la biomasa forestal.

efectogamonal
Cuidar del medio ambiente es cuidar de nuestra propia especie, si lo abandonamos a su suerte, sentenciaremos al ser humano a la extinción {0x1f525}
tierramar
Dada la corrupción del PPSOE también hay que preguntarse: ¿En manos de quienes acaba la inversión en incendios? En manos de la trama llamada "Grupo de los 6", en la que están involucrada el PPSOE. EL NEGOCIO DE LOS INCENDIOS: ASÍ SE HAN REPARTIDO 6 EMPRESAS LA EXTINCIÓN EN ESPAÑA A CAMBIO DE SOBORNOS. Las empresas investigadas siguen ganando la mayoría de concursos públicos a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Nacional. Se hacían llamar el “Grupo 6” y durante 20…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo
¿Suficiente para que no haya incendios? Eso es de perogrullo.
Y si en 13 años se ha reducido la inversión contra incendios a la mitad eso de "seguimos sin invertir lo suficiente" ya parece una broma de mal gusto.
thoro
El mayor problema son las medidas medioambientales hechas desde la prepotencia de tener una carrera teórica y ninguna práctica ni conocimiento de la realidad.

No hay suficiente dinero para pagar lo que hacían gratis las ovejas y la población rural desalojada y maltratada de su forma de vida.

A todos esos que se creen protectores del medio ambiente les daba una motosierra y un rebaño de ovejas y cabras para que tengan unos borregos que no hagan daño al mantenimiento de nuestro ecosistema mediterráneo.
beltraneja
Me dicen que en Holanda hay rebaños de ovejas que se llevan en camiones a limpiar el monte. La leche o la carne obtenida es indirecta, la función principal es la conservación del monte.
parladoiro
#5 ¿qué monte hay en Países Bajos? Las ovejas no limpian arbustos, después de pasar una máquina 200€ la hectárea, o de quemar de forma organizada 2 € la hectárea, retrasan la aparición de arbustos.
knowledge.aidr.org.au/resources/national-burning-project-prescribed-bu
beltraneja
#6 no se bien lo que quieres decir. Que es mejor limpiar con tractores?
