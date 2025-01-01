Seguimos sin invertir lo suficiente en prevención de incendios

En entornos mediterráneos o atlánticos, el fuego puede parecer una fenómeno inexorable, pero parte de sus catastróficas consecuencias pueden evitarse con una gestión adecuada de la biomasa forestal.
Y si en 13 años se ha reducido la inversión contra incendios a la mitad eso de "seguimos sin invertir lo suficiente" ya parece una broma de mal gusto.
No hay suficiente dinero para pagar lo que hacían gratis las ovejas y la población rural desalojada y maltratada de su forma de vida.
A todos esos que se creen protectores del medio ambiente les daba una motosierra y un rebaño de ovejas y cabras para que tengan unos borregos que no hagan daño al mantenimiento de nuestro ecosistema mediterráneo.
