·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6722
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
7402
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
5002
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4706
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
3793
clics
La televisión italiana presenta una imagen de la película «Goodfellas» como una imagen auténtica de una familia iraní (EN)
más votadas
325
Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"
453
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
511
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
294
Vandalizan la tumba de las Trece Rosas con amenazas a Sarah Santaolalla
354
Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
32
clics
Sebastián Ceria, el matemático pragmático
Hizo fortuna en la tecnología, intervino en la política sin cargos y hoy es el propietario del Racing de Santander. Una obsesión recorre su trayectoria: reconstruir comunidad.
|
etiquetas
:
santander
,
sebastián ceria
,
racing
,
matemático
1
1
0
K
22
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
22
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente