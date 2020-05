Seattle, la ciudad que afrontó la crisis de la covid-19 cediendo el liderazgo a los científicos

Aunque las autoridades de Seattle y Washington saben que los casos pueden repuntar en cualquier momento, no cabe duda de que la suya es una historia de superación que despierta el interés de otros lugares del país y del mundo. ¿Cuál es su receta mágica? Datos y ciencia, entre otros ingredientes. Los responsables políticos no lo dudaron: los científicos debían tener las riendas no solo de la investigación del coronavirus sino también de la comunicación.