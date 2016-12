Sé lo que te bajas

‘I Know What You Download‘ monitoriza tráfico de torrent y hace todo público. Si usas torrents sin una VPN, seedbox, probablemente tengan parte de tu actividad registrada. Entrando en su web aparece todo el tráfico registrado para la IP actual. Además tienen una utilidad para espiar a amigos; se puede generar un link para mandarles y si pinchan en él, recibirás un informe para la IP que tengan en el momento. [vía torrentfreak]