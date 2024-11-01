Scientific American: Un legado de curiosidad y descubrimiento (ENG)  

Scientific American es una de las publicaciones científicas más respetadas y longevas del mundo, fundada en 1845 en la ciudad de Nueva York. Desde los primeros artículos sobre el telégrafo y la energía de vapor hasta los informes pioneros sobre la exploración espacial, la genética y la inteligencia artificial, Scientific American ha documentado casi 2 siglos de progreso humano. Entre sus colaboradores se encuentran algunas de las mentes científicas más brillantes, como Albert Einstein, quien publicó un artículo sobre la relatividad en 1950.