edición general
2 meneos
11 clics
Scientific American: Un legado de curiosidad y descubrimiento (ENG)

Scientific American: Un legado de curiosidad y descubrimiento (ENG)  

Scientific American es una de las publicaciones científicas más respetadas y longevas del mundo, fundada en 1845 en la ciudad de Nueva York. Desde los primeros artículos sobre el telégrafo y la energía de vapor hasta los informes pioneros sobre la exploración espacial, la genética y la inteligencia artificial, Scientific American ha documentado casi 2 siglos de progreso humano. Entre sus colaboradores se encuentran algunas de las mentes científicas más brillantes, como Albert Einstein, quien publicó un artículo sobre la relatividad en 1950.

| etiquetas: scientific american , ilustraciones , portadas
2 0 0 K 26 ilustracion
1 comentarios
2 0 0 K 26 ilustracion
#1 vituwaf *
como Albert Einstein, quien publicó un artículo sobre la relatividad en 1950

Es la diferencia con los demás. Los artículos de divulgación los escriben los investigadores que han hecho la investigación. Esto ahorra no pocas tonterías, aunque a veces sale un artículo complicadillo.

Ya no se publica Investigación y Ciencia.
0 K 6

menéame