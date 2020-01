Scientific American: ¿Está el Universo lleno de Consciencia? Pansiquismo

El filósofo Philip Goff acaba de publicar "Galileo’s Error: Foundations for a New Science of Consciousness", el libro más vendido en estos momentos sobre Filosofía humanista en Amazon. Goff es defensor de la idea del Pansiquismo, según la cual los electrones y los quarks tienen formas de experiencia increíblemente simples. " Lo que esto nos ofrece es una manera bellamente simple y elegante de integrar la conciencia en nuestra cosmovisión científica." afirma Goff.