Scarlett Johansson abandona Rub & Tug tras la polémica por su papel transgénero

“A la luz de las recientes discusiones éticas que han surgido alrededor de mi fichaje como Dante Tex Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación en el proyecto. Nuestro entendimiento cultural de las personas transgénero continúa avanzando y he aprendido mucho sobre la comunidad desde que hice la primera declaración acerca de mi fichaje y he descubierto que fui insensible.”