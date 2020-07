Sars-CoV-2 y PCR

A lo largo del desarrollo de la pandemia, han aparecido una serie de noticias que tienen difícil explicación:

Coronavirus llegó a la isla de Pascua, uno de los lugares más remotos del mundo

“Tenemos un caso positivo (…) que no es posible trazar, que no corresponde a una persona que llegó de alguna otra parte recientemente a la Isla de Pascua, sino que es un caso originado localmente”, dijo Jaime Mañalich, ministro de Salud de Chile."

El misterioso caso de los trillizos mexicanos nacidos con covid-19"El Dr. Javier Pérez-Fernández, neumólogo y especialista en cuidados intensivos, conversa en Camilo sobre el caso de unos trillizos mexicanos que nacieron con coronavirus pese a tener padres que dieron negativo en la prueba de covid-19. Esto fue lo que dijo el médico sobre el curioso caso."

El coronavirus ya circulaba por Barcelona en marzo de 2019, según un análisis de aguas residualesORIGEN INCIERTO

Hasta hace unos meses, se creía que la pandemia se había originado en un mercado de la ciudad china de Wuhan en diciembre 2019 y habría llegado a Europa en enero de 2020. El primer caso de un paciente enfermo se notificó en Francia ese mes mientras que en España un análisis retrospectivo realizado a principios de marzo, antes de que se declarara el estado de alarma, encontró el coronavirus en una persona fallecida en Valencia el 13 de febrero. Pero la semana pasada, las aguas residuales revelaron que estaba presente en ciudades italianas como Turín, Milán o Bolonia desde diciembre de 2019.

El 70% de los infectados en las residencias son asintomáticosVall d’Hebron y los CAP de la zona estudiaron con PCR a más de 6.000 ancianos y cuidadores

La gran mayoría de personas que se infectaron en las residencias de ancianos en la etapa más dura de la epidemia no tuvieron ningún síntoma. Médicos de varias especialidades y enfermería del hospital Vall d’Hebron y de los equipos de atención primaria del sector Muntanya realizaron pruebas de detección a casi 6.000 personas en 69 residencias entre el 10 y el 24 de abril, durante la Semana Santa, en pleno pico de la pandemia.

¿Por qué algunas personas dan positivo en las PCR después de haber superado el virus?Estos 'falsos positivos' una vez superado el virus no suponen una reinfección, sino que forman parte del "proceso de curación" de nuestro organismo

En las últimas semanas, a medida que se comienzan a hacer estudios de seroprevalencia a nivel internacional, se está detectando una tendencia algo curiosa: personas que han superado el virus y han logrado generar anticuerpos siguen dando positivo en las pruebas de PCR. ¿Cómo es posible?

Las pruebas PCR están diseñadas para detectar pequeños fragmentos del ácido ribonucleico o ARN del virus en nuestro organismo, es decir, su material genético. De acuerdo con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), "la detección de ARN viral no implica necesariamente que haya presencia de infección por el virus".

CONCLUSIÓN PERSONAL:

Las pruebas de PCR sólo captan pequeñas muestras del SARS- Cov-2, es decir, de todo el genoma, los cebadores de la PCR se unen específicamente a un trocito muy pequeño del virus. ¿Puede haber otros virus que compartan esa misma secuencia? Es muy probable que sí, ya que en su mayor parte, son desconocidos para la ciencia: "Hasta la fecha se han registrado treinta y nueve especies de coronavirus. Varias especies son de reciente investigación debido a que varias cepas particulares no habían sido identificadas previamente en humanos." Orthocoronavirinae

Aparte de la familia Orthocoronavirinae, puede que la pequeña secuencia de nucleótidos que utiliza la PCR, aparezca en otro tipo de virus e incluso en bacterias o exosomas.

Es como si estuviésemos en una biblioteca gigantesca donde la mayoría de los libros nunca han sido abiertos y quisiésemos identificar un libro a través de una sola frase. ¿Podríamos estar seguros que esa frase solo aparece en ese libro? A la vista de las noticias que he mostrado aquí, me temo que no, y muchos de los casos positivos por PCR sospecho que son FALSOS POSITIVOS.

Si has estado leyendo hasta aquí, muchas gracias por aguantar el rollo que he soltado, saludos.