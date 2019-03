¿Por qué Santiago Abascal no hizo la mili?

No, no es un fake. El presidente de Vox no hizo el servicio militar obligatorio. Abascal encadenó tres prórrogas por estudios y por cargo público que le permitieron aplazar su alistamiento hasta 2001, al cumplir los 25 años. Y justo entonces el servicio militar obligatorio fue suprimido. La última prórroga le fue concedida a Abascal en 1999, a los 23 años, porque ya entonces ocupaba su primer cargo público: era concejal del PP en el Ayuntamiento de Llodio (Álava).