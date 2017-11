Santi Vila dice que es "bastante doloroso" no ir en una lista electoral el 21-D [CAT]

El ex consejero de Cultura y Empresa, Santi Vila, ha asegurado que para él es "bastante doloroso" no formar parte de una candidatura en las elecciones. "Estoy como un médico al que se le retira la licencia o un maestro al que le quitasen los alumnos". Vila comparó la situación actual con un estadio de fútbol "inundado" y la grada "excitada": "Es un terreno impracticable que no permite tener una actitud racional". Para hacer "practicable" el terreno de juego dijo que lo primero que hay que hacer es liberar a los Jordis y a los ex consejeros.