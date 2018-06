Santa Cruz prohibirá la actividad de los aparcacoches en sus calles

“Quería poner de manifiesto la situación que se vive en los descampados de Santa Cruz de Tenerife debido a los llamados gorrillas. Estuve como turista este mes de junio y uno de estos personajes me insultó por no darle el dinero que a él le parecía correcto. Al regresar al coche, pasadas unas horas, me di cuenta de que me faltaba un embellecedor y había un pequeño golpe. Me lo hayan hecho ellos o no, es inaceptable que el Ayuntamiento no haga nada al respecto”.