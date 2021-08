Sanitarios ponen 'en alquiler' el hospital Isabel Zendal "para recuperar el dinero robado a la sanidad madrileña"

Un grupo de sanitarios del Isabel Zendal de Madrid ha publicado un anuncio en el portal inmobiliario Fotocasa 'alquilando' las instalaciones del recinto porque, según señalan, no cumple con los requisitos de centro sanitario. "Hemos puesto en alquiler el Zendal por si empresas como @AmazonNewsES les interesa para almacenar sus productos, ya que como hospital no sirve. No ayuda a descongestionar el resto de hospitales del SERMAS y a nosotras no paran de marearnos", señalan en su cuenta de Twitter.