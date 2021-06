Sanidade prevé "brotes explosivos" de la covid incluso con "un porcentaje muy alto" de la población vacunada

Comesaña, augura que a medida que se relajen las medidas habrá "brotes explosivos" de la covid-19, incluso cuando la vacuna ya haya llegado a "un porcentaje muy alto" de la población. Estos repuntes que, si bien no serán "tan abruptos" como el de Mallorca --se calcula que hay casi 700 contagiados por toda España--, estarán motivados por las nuevas variantes y porque "la vacunación no garantiza no coger la enfermedad".