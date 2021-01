Sanidad reserva vacunas fuera del registro oficial para la Administración del Estado

El Ministerio de Sanidad reconocía este martes que las dosis de vacuna contra el coronavirus enviadas al Ministerio de Defensa no aparecían en el registro diario, donde se muestran solo las distribuidas entre comunidades. Además, ni Defensa ni Sanidad quisieron dar el número exacto de dosis que había recibido el Centro Militar. Aparte hay un lote de vacunas en posesión del Ministerio, no de las comunidades, que no aparece en el registro. "Un número de vacunas suficiente en la dotación estratégica de vacunas del Ministerio de Sanidad."