Sanidad certifica que Salvador Illa no se ha vacunado contra el coronavirus

Fernando Simón ha sido cuestionado este jueves en rueda de prensa sobre la polémica. "Una persona vacunada no puede dar positivo en PCR, creo que no, aunque no soy experto. Una vez vacunado, no debería dar positivo en el PCR. Si que podría dar positivo en las pruebas de anticuerpos si estas detectan los anticuerpos que generan las vacunas, pero en las pruebas de infección, no", ha asegurado Simón. Relacionada: www.meneame.net/story/salvador-illa-unico-candidato-niega-hacer-pcr-an