Sanguijuelas en la LVG

En el año 2005 escribí un texto en el que describía los malos tratos que sufrí durante años. En ese texto contaba lo que se siente día tras dia en un maltrato. En él describía, entre otras muchas experiencias horribles, cómo mi ex pareja me estrangulaba hasta que creyó que yo había muerto y me soltó. Describía cómo me iba quedando sin conocimiento y sentí «cómo se me iba la vida». Casualmente el relato de Juana Rivas es igual. Se está utilizando el texto para asesorar a mujeres que no han sufrido maltrato