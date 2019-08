Sangre, tetas y monstruos: La industria del cine de serie B estadounidense en Filipinas

Eran unas de las películas favoritas de Tarantino, que ahora está puesto en cuestión, las producciones de Roger Corman en Filipinas con New World Pictures. No tenían ninguna aspiración artística, solo estaban enfocadas al mercado. Tocaron intriga, acción, terror, artes marciales, etc... pero todas tenían en común que aparecían violencia y desnudos. Pam Grier comenzó ahí su carrera. Las historias rompían el molde porque no era habitual ver en películas a mujeres armadas resolviendo problemas a tiros, pero hoy este cine sería muy criticado