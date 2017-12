Sánchez Mato: "Este plan económico supone más de 500 millones de recortes para Madrid"

"Hemos dado batallas de una importancia enorme aunque no sea más que desde un Ayuntamiento". "Los que están brindando en el Ministerio de Hacienda porque se quitan un enemigo que sepan que vamos a seguir dando la batalla". "No veníamos a administrar las políticas de miseria del PP". "Este plan económico supone más de 500 millones de recortes para Madrid y tendrán que entender que suponga una objeción de conciencia concreta y personal". "El proceso de Ahora Madrid no puede convertirse en algo diferente a como fue gestado en su inicio".