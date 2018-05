Sánchez duda pero su equipo apuesta por la moción de censura contra Rajoy

La sentencia de Gürtel ha causado una auténtica conmoción política. Podemos ha planteado inmediatamente una moción de censura contra el gobierno. La clave está en lo que va a hacer el PSOE. Durante la mañana, Pedro Sánchez mantuvo una reunión en Ferraz con el núcleo duro de su Ejecutiva. El líder del PSOE no parecía partidario de apoyar la iniciativa de Podemos. Un dirigente socialista llegó a plantear: "No es coherente presentar una moción de censura en Madrid por Cifuentes y no presentársela al gobierno de Rajoy por el caso Gürtel".