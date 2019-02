Sánchez, a Cs: "Da igual que nos pongan cordón sanitario, lo quitarán los españoles"

—¡Si la gente no va a votar, ellos volverán! Ahí está la piedra angular que cimentará el camino de los socialistas hacia las urnas. Ahí. La que señalaba Susana Díaz. Si los electores progresistas no acuden a votar, ellos, las derechas, regresarán al poder. En política, pocas cosas están inventadas y ese eslogan, el 'Si tú no vas, ellos vuelven', ya presidió aquella campaña del PSC de 2008 en la que Carme Chacón firmó el mejor resultado histórico de su partido en unas generales.