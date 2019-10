Sánchez compara a Albert Rivera con "un alemán al que no le importa el Holocausto nazi"

Pedro Sánchez se mostró este domingo muy duro con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por la postura adoptada esta última semana en relación con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, pues no sólo no felicitó al Gobierno socialista por la medida en favor de la recuperación de la memoria histórica, sino que llegó a asegurar "que a él el pasado no le importa porque él nació en democracia". Compara esta afirmación con la de un alemán que no condene el Holocausto.