Samuel, no nos cansaremos de gritar tu nombre

Se me han olvidado muchas de las cosas que con 24 años todavía no había hecho por primera vez, pero no todas. A los 24 años, precisamente, fue cuando salí del armario, y cuando conocí al chico que fue mi primer novio. A los 24 años asistí a mi primer Orgullo con orgullo, y empecé a aceptar por fin la condición de la que tanto me habían hecho avergonzarme.