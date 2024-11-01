edición general
Samuel Green se liberó a sí mismo y a otros de la esclavitud. Luego fue encarcelado por poseer un libro [Eng]

Tras comprar su libertad, el residente de Maryland ayudó encubiertamente a los conductores del Ferrocarril Subterráneo, incluyendo a Harriet Tubman. Pero su posesión de "La Cabaña del Tío Tom" lo convirtió en un héroe abolicionista. Argumentaron que la novela amenazaba los cimientos mismos de su sociedad: si la legitimidad de la esclavitud comenzaba a desmoronarse, la Unión también lo haría. «La esclavitud debe ser protegida o debe ser abolida», argumentó el fiscal adjunto en representación del estado.

