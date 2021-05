Samantha Hudson critica que el sistema educativo enseñe quiénes fueron los reyes godos y no a gestionar tus emociones "El sistema educativo está fatal porque te enseñan los reyes visigodos, las matemáticas, que no estoy en contra de estas disciplinas, pero te enseñan un montón de cosas que no puedes aplicar en tu día a dia y no te enseñan a gestionar tus emociones y en cambio te enseñan a dividir, yo no sé dividir a día de hoy pero me da igual porque eso lo hace el teléfono, en cambio herramientas psicologícas no me las da una máquina"