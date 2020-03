Salvini sugiere que China ha cometido "crímenes contra la humanidad" por el Covid

El que fuera ministro del interior, Matteo Salvini, ha cargado contra el gobierno de Xi Jinping y les ha pedido que no traten de hacerse "los salvadores" cuando han sido los "culpables" de contagiar al resto del mundo. "Si el gobierno chino sabía [lo que pasaba] y no lo denunció ni lo trató de evitar, ha cometido un crimen contra la humanidad y no puede ahora hacerse pasar por salvador cuando ha contagiado a todo el mundo", ha dicho el líder de la Liga en una comparecencia en el Senado italiano.