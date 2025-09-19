edición general
Salvador Illa: "Si el catalán y el euskera no son oficiales en la UE, es porque el PP hizo llamadas"

Salvador Illa: "Si el catalán y el euskera no son oficiales en la UE, es porque el PP hizo llamadas"  

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, tras reflexionar este viernes sobre convivencia, reconocimiento entre diferentes y corresponsabilidad desde la función pública

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
¿Con elle con eme? :roll: :-D
1 K 25
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#1 Y también mamadas, sí!
#17 tomeu
YeahYa #2 YeahYa
Si juegan con los muertos en Gaza, cómo no van a jugar con un idioma. Son basura...
0 K 20
#17 tomeu
#12 Valorar la diversidad de la fauna y flora que tenemos, a todos nos va bien, y si hay especies minoritarias o en vías de extinción, las protegemos. En cambio si se trata de idiomas propios, minoritarios y en peligro, les damos patadas, muchas patadas, a ver si los eliminamos!
#7 tomeu
#7 tomeu
Los que tenemos una lengua propia, entendemos perfectamente la exposición de Illa.
0 K 20
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#7 Lo veo con frecuencia con el aranés
0 K 7
#10 tomeu
Es difícil de entender que ciertos españoles no estén orgullosos de tener una rica diversidad lingüística en su país.Qué les molesta?. Creo que al final es un problema de envídia
0 K 20
Narmer #12 Narmer
#10 Es un problema político. Los de un bando y los de otro han usado el idioma como arma arrojadiza. Y, por lo que parece, así seguiremos por siglos de los siglos.

En Suiza se enseñan al menos alemán y francés en las escuelas, lo que ayuda en esa percepción de ser un país multilingüe y multicultural. Si aquí hiciéramos lo mismo, quizá en unas pocas generaciones se nos quitaban los prejuicios.
0 K 8
#15 akyrna
#12 En los cantones francoparlantes se enseña el alemán más o menos como aquí el inglés. Si alguien lo aprende es porque le pone interés aparte.
0 K 6
#14 akyrna
#10 Es odio racista. Hay algunos que no pueden soportar que el idioma catalán exista.
0 K 6
denocinha #8 denocinha
Menos mal que el gallego ya lo es
#3 akyrna
#5 pirat
Es difícil defender el perjuicio que pueda provocar esta extensión de derechos.
0 K 8
#3 akyrna
Donde es importante que el catalán sea oficial es en Cataluña, donde no lo es en la práctica y se impone el castellano por todas partes. Esto es lo que se debe solucionar primero.
0 K 6
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#3 Sobre todo en el gobierno de la Generalidad de Cataluña, donde todos los sitios webs y la documentación están en Castellano e incluso la única bandera que aparece por todas partes es la española
Ya está bien de tanta España, que la gente va a pensar que es una comunidad autónoma de España en lugar de otra cosa!!!!
1 K 15
Bretenaldo #11 Bretenaldo
Que el PP esté en contra de la oficialidad del catalán me lo creo. Que la razón de que no sea oficial sean unas llamadas del PP no.
0 K 6
#13 tomeu
#11 Yo sí me lo creo. Atacar a los idiomas propios de comunidades, es separar, dividir, provocar y fomentar odio. Ni se les ha ocurrido el respetar, proteger y valorar la riqueza cultural que tenemos
0 K 20
#16 akyrna
#11 Pues han hecho cosas parecidas no pocas veces.
0 K 6

