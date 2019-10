Salió borracho de un bar del Reino Unido 'para despejar su mente' y caminó hasta Francia

“Solo cuando llegué a la segunda noche, cuando alcancé alrededor de 13 millas, me di cuenta: en realidad estaba caminando, en realidad lo hacía sin dar la vuelta. No estaba seguro de lo que hacía, pero sabía que necesitaba aclarar mi mente. “Comencé durmiendo mal, pero he recogido una tienda de campaña y algunas otras cosas en el camino, pero el tiempo a solas en el camino parece ser bueno para mí. He tenido tiempo para pensar y estar realmente solo en mis pensamientos, descubrir mis próximos pasos y lo que quiero hacer", contó.