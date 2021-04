La saga Deponia y la aventura gráfica de Los Pilares de la Tierra gratis a través de Epic Games Store

Buenas noticias para los amantes de las aventuras gráficas las que nos trae estos días Epic Games Store. Continuando con su política de regalar cada semana algún videojuego, en esta ocasión se han centrado en el género de las aventuras gráficas, y hasta el 22 de abril podemos descargar de forma gratuita nada menos que tres excelentes videojuegos: la trilogía completa de la saga Deponia, que lleva por título "Deponia: The Complete Journey"; el videojuego "Ken Follett's The Pillars of the Earth", basado en la popular novela.