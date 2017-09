Sacar a pasear a tu gato y con una correa podría ser muy beneficioso para ambos

Nunca, no quiero exagerar pero NUNCA, he visto a un gato con un arnés y correa, paseando junto a su dueño/a. Sherry Woodard, una mujer que se dedica hace muchos años a ser consultora de comportamiento animal en el Best Friends Animal Society explica por qué es beneficioso sacar a pasear un gato con correa pero es una práctica de la que se tendrá que tener en consideración una serie de puntos. Artículo original: m.huffpost.com/us/entry/7656754 (ENG)