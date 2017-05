¿Sabías que no es violencia de género despedir o acosar a una mujer por su embarazo o maternidad?

¿Cómo que no? Pues como que no, porque así lo dice la Ley. Antes de continuar quizá sea necesario aclarar que hablaremos del despido a causa de estar embarazada. No del despido por otras causas que coincida con un embarazo, que no es lo mismo ni de lejos. También es necesario aclarar que no solo de despido y embarazo se trata sino también de cualquier otra medida laboral perjudicial. Vamos al tema y, como siempre, con el BOE en la mano y no con datos supuestos o inventados en charletas de bar.