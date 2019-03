¿Sabes qué estás pagando en tu factura de la luz? Está diseñada para que pagues el doble | REPORTAJE

Sentir frío en tu casa NO es normal. El precio de la luz en España es equivalente al de los países más caros de Europa con la diferencia de que el nivel de renta es bastante más bajo. Solamente en la última década los precios han aumentado un promedio del 70% en nuestro país. Pero no todo está perdido: hay maneras de ahorrar en tu factura de la luz que son fáciles de aplicar y que podrían reducir tus gastos hasta un 50%. Te explicamos la manera de no volverte a quedar congeladx con tu factura de la luz.