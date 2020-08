¿Qué sabemos del caso del propietario que recuperó su piso mientras los 'okupas' estaban de vacaciones?

Hemos hablado con el propietario del piso y afirma que alquiló sin contrato el piso de Mataró a un conocido hace "cinco o seis años". El inquilinó le pagó sólo unos tres meses de alquiler. Denunció el caso pero, según su versión, el juez dijo que como esa persona ya no vivía ahí tenía que denunciar a la pareja de la persona a quien le alquiló el piso. Según Manuel, él no podía pagar otra denuncia y es falso que la persona a quien le alquiló el piso ya no viviese ahí. No se trataría de un caso de okupación, según los expertos.