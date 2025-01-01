edición general
Qué se sabe de la intoxicación alimentaria en Barbastro por la que han sido atendidas 240 personas

Desde el pasado lunes, el hospital oscense ha recibido a numerosos pacientes con síntomas de gastroenteritis (...) El brote alimentario tuvo lugar en el evento [Festival vino Somontano], eso está confirmado (...) Español, jefe de servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental ha mencionado como principales focos de estudio los preparados cárnicos, productos que requieren un tratamiento térmico adecuado, así como alimentos que puedan contener mayonesa, cremas, salsas o huevo

Deckardio #1 Deckardio
Centenares de intoxicados y poco está apareciendo en los medios.
