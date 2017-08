Rufián, también en contra de la presencia del Rey en la manifestación

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha sumado a la polémica en relación a la presencia o no del rey Felipe VI en la manifestación unitaria contra el terror que tendrá lugar el sábado en Barcelona con el lema "No tengo miedo". Así, Rufián se ha sumado a la petición de la CUP y ha hecho un tuit donde expresa que la manifestación "tiene que ser liderada por héroes por su cometido y no por reyes por su apellido".