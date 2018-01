Rufián arremete contra Tarragona: “Tarragona nunca ha tenido una historia propia”

¿Aceptaría la independencia de Tarragona? No, porque “Tarragona nunca ha tenido un idioma propio, una moneda propia, una historia propia”. O sea, que Tarraco no fue capital de la Hispania Citerior, de la Tarraconensis romana. Que no había una colonia ibérica desde el siglo V antes de de Cristo, antes de que Escipión llegara a Ampurias y naciera la Cataluña de ficción; que Tarraco no es mencionada por primera vez en el siglo III a.C., 1.200 años antes de que alguien diga la palabra “Cataluña”.