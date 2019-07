"La rubia es retrasada pero yo le daba": mi primer mes como diputada  

(...) He podido ver el "artículo" titulado "Bonito escaparate" que le dedicó Fernando Merino en El Mundo a mi compañera Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlament Balear, sobre la que decía "una mujercita apañá" a la que "le ponen los trifachitos" y tiene "capacidad para morderse esos labios carnosos, cuando las circunstancias aprieten". Me da asco hasta escribirlo. Por ellas y por todas las demás, como parte de mi proceso personal de superación quiero contar algunas cosas que me han pasado en mi primer mes como diputada en el Congreso.