Rubén Sánchez, Presidente de FACUA: No vamos a ayudar a la gente que fue multada durante el Estado de Alarma  

Hoy el Tribunal Constitucional ha dicho que el primer Estado de Alarma fue ilegal, por lo tanto las multas que se pusieron durante éste no serán válidas. Pues parece que el Presidente de Facua, organización en defensa de los consumidores, no está de acuerdo con ésto y su organización no mediara para ayudar a los "multados". Así lo ha expresado por lo menos en "La Noche 24h" de la TVE.