Rowan Atkinson defiende a Boris Johnson, que comparó a las mujeres con burka con "buzones"

El comediante británico Rowan Atkinson, famoso mundialmente por interpretar a Mr. Bean ha enviado una carta a The Times en la que opina que como humorista en libertad que ha hecho toda su vida bromas sobre la religión el chiste de Boris Johnson es bastante bueno. Todas las bromas sobre religión ofenden, por lo que es inútil disculparse por ellas. Yo sólo me disculpo por un mal chiste. Partiendo de esa base, no se requiere disculpa. El comediante Rowan Atkinson añade que Boris Johnson no debería tener que disculparse.